Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год
В общественном совете при Ростуризме и ведущих сервисах по бронированию назвали самые популярные направления, которые россияне выбирают для отдыха в новогодние каникулы.
Среди заграничных туров лидируют Таиланд и Турция и OAЭ. В среднем отдых за рубежом подорожал на один процент и пятидневный тур на одного человека обойдется в 35 тысяч рублей.
Путешествие по России на аналогичный срок будет стоить 18-25 тысяч рублей – плюс три процента в цене.
По данным ста туроператоров, самыми среди внутренних направлений стали Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы. Активно расходятся билеты в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию.
Сервис по бронированию билетов Туту.ру. отмечает, что средний чек на новогодние билеты вырос с 17 582 до 18 185 рублей (авиабилет в обе стороны по России). Перелет за границу и обратно обойдется примерно в 27 тыс. рублей.
— В этом году российские направления в тройке лидеров на новогодние праздники. Кстати, и РЖД планирует по большинству этих направлений запустить дополнительные поезда, порядка 1400, — рассказала эксперт «Известиям» член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
В топ-10 самых востребованных зарубежных направлений:
Таиланд,
ОАЭ,
Куба,
Доминиканская Республика,
Вьетнам,
Турция,
Шри-Ланка,
Гоа (Индия),
Индонезия и Малайзия.
А вот европейских государств в списке нет, так как путевки туда очень дорогие. Новогодние туры в Европу стартуют от 80–90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях.
Кстати, в прошлом году одним из популярных направлений была Грузия, в этом году ее место занял Узбекистан.
Традиционно Новый год в России был и остается самым главным и самым любимым праздником. В том числе и потому, что к нему прилагаются длительные каникулы. Читайте, как мы отдыхаем на Новый год 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU