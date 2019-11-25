Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-25T13:00:19+03:00

Россияне хотят попасть в Таиланд, Турцию и на курорты Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

В общественном совете при Ростуризме и ведущих сервисах по бронированию назвали самые популярные направления, которые россияне выбирают для отдыха в новогодние каникулы.

Среди заграничных туров лидируют Таиланд и Турция и OAЭ. В среднем отдых за рубежом подорожал на один процент и пятидневный тур на одного человека обойдется в 35 тысяч рублей.

Путешествие по России на аналогичный срок будет стоить 18-25 тысяч рублей – плюс три процента в цене.

По данным ста туроператоров, самыми среди внутренних направлений стали Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), Крым и Кавминводы. Активно расходятся билеты в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелию.

Сервис по бронированию билетов Туту.ру. отмечает, что средний чек на новогодние билеты вырос с 17 582 до 18 185 рублей (авиабилет в обе стороны по России). Перелет за границу и обратно обойдется примерно в 27 тыс. рублей.

— В этом году российские направления в тройке лидеров на новогодние праздники. Кстати, и РЖД планирует по большинству этих направлений запустить дополнительные поезда, порядка 1400, — рассказала эксперт «Известиям» член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

В топ-10 самых востребованных зарубежных направлений:

Таиланд,

ОАЭ,

Куба,

Доминиканская Республика,

Вьетнам,

Турция,

Шри-Ланка,

Гоа (Индия),

Индонезия и Малайзия.

А вот европейских государств в списке нет, так как путевки туда очень дорогие. Новогодние туры в Европу стартуют от 80–90 тыс. рублей на человека, что дороже, чем на экзотических направлениях.

Кстати, в прошлом году одним из популярных направлений была Грузия, в этом году ее место занял Узбекистан.

Традиционно Новый год в России был и остается самым главным и самым любимым праздником. В том числе и потому, что к нему прилагаются длительные каникулы. Читайте, как мы отдыхаем на Новый год 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU