В московской школе девочка провалилась через стеклянный пол

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-25T14:55:18+03:00

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Десятилетняя школьница попала в больницу после того, как проверила на прочность стеклянный пол. Все произошло 25 ноября в столичной школе № 491. Весь класс, кроме ребят с освобождением, отправился на урок физкультуры. Девочка пойти с одноклассниками не смогла из-за наличия справки. Педагог отправил ребенка на пятый этаж, где для ребят с освобождением проводят занятия по шахматам. Правда, завершить урок не удалось.

Ее внимание привлек стеклянный пол на пятом этаже, в классе, где проводили занятие для шахматистов. Несмотря на наличие справки активный ребенок не смогла долго сидеть на месте и решила попробовать, выдержит ли стекло ее вес. А если попрыгать? Эксперимент закончился падением с пятого на четвертый этаж. На шум прибежали педагоги. Девочке вызвали «скорую».

- Школьница госпитализирована с ушибами и переломом руки, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Родителей ребенка уже поставили в известность. Семья приехала в Россию из Ганы.

ИСТОЧНИК KP.RU