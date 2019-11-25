2019-11-25T16:11:35+03:00
Общество

Опрос: 57 процентов россиян считают скидки «черной пятницы» фейковыми

Тем не менее 70 процентов все равно совершают покупки в дни «самых больших скидок»
Юлия САЛЬНИКОВА
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70 процентов россиян планируют совершать покупки в дни всемирной акции70 процентов россиян планируют совершать покупки в дни всемирной акцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россияне не верят в скидки «черной пятницы». Аналитический центр «Битрикс24» выяснил отношение жителей страны к всемирной акции. Оказалось, 57 процентов опрошенных считают, что продавцы обманывают их, обещая грандиозную выгоду. В этом отчасти виноваты и различные блогеры - разоблачители, которые сравнивают цены до акции и после, доказывая, что разницы либо нет, либо она несущественна.

Но, несмотря на такой скептицизм, 70 процентов опрошенных все равно будут совершать покупки в эти дни. Причем, дорогую технику, гаджеты и электронику для дома – так ответили 50 процентов.

Больше половины опрошенных считают Black Friday поводом закупиться подарками на новый год. Ведь акция традиционно проходит почти за месяц до праздника. Исследователи сообщают, что это главная особенность проведения акции в нашей стране.

Около трети опрошенных не потратят на распродаже сумму больше 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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