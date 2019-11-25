2019-11-25T16:55:51+03:00
В мире

На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова

Андрей Рубан запаниковал, когда услышал песню «Москва, звонят колокола», но бесповоротно посчитал себя оскорблённым после композиции «Офицеры, россияне»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Чиновника выгнали из клубаЧиновника выгнали из клубаФото: facebook.com
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Песни в ночном клубе стали поводом для большого скандала в украинском городе Славянск. Заместитель мэра города Андрей Рубан зашел с супругой в караоке-бар. Но отдых не задался. Сначала в зале заиграла песня Олега Газманова «Москва, звонят колокола». Рубан подошел к диджею и попросил выключить Газманова. Администратор развел руки – люди заказывают песни, ничего сделать не можем.

- Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: «Офицеры, россияне...». На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги, - написал политик на странице в фейсбук.

Политик не просто поделился в соцсетях своей историей неудачного похода в клуб, он решил придать истории политическую окраску. Обратился в полицию, продолжил разбирательство с руководством караоке-бара, наделал фото сотрудников учреждения, оскорбивших его, и теперь устанавливает их личность (для чего-то) в соцсетях.

- Чтобы не было манипуляций сообщаю, что являюсь русскоязычным украинцем. В быту говорю чаще на русском языке. Слушаю некоторые песни на русском. Претензии к бару «Соло» были не по поводу песен на русском языке, а именно из-за того, что песни… содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих Российской Федерации, - объяснил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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