На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-25T16:55:51+03:00

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Песни в ночном клубе стали поводом для большого скандала в украинском городе Славянск. Заместитель мэра города Андрей Рубан зашел с супругой в караоке-бар. Но отдых не задался. Сначала в зале заиграла песня Олега Газманова «Москва, звонят колокола». Рубан подошел к диджею и попросил выключить Газманова. Администратор развел руки – люди заказывают песни, ничего сделать не можем.

- Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: «Офицеры, россияне...». На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги, - написал политик на странице в фейсбук.

Политик не просто поделился в соцсетях своей историей неудачного похода в клуб, он решил придать истории политическую окраску. Обратился в полицию, продолжил разбирательство с руководством караоке-бара, наделал фото сотрудников учреждения, оскорбивших его, и теперь устанавливает их личность (для чего-то) в соцсетях.

- Чтобы не было манипуляций сообщаю, что являюсь русскоязычным украинцем. В быту говорю чаще на русском языке. Слушаю некоторые песни на русском. Претензии к бару «Соло» были не по поводу песен на русском языке, а именно из-за того, что песни… содержат текст, пропагандирующий армию и военнослужащих Российской Федерации, - объяснил политик.

ИСТОЧНИК KP.RU