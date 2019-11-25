2019-11-25T18:50:29+03:00
Общество

Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гоар Вартанян вместе со своим супругом Геворком ВартанянамГоар Вартанян вместе со своим супругом Геворком ВартанянамФото: Кадр видео
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В Москве на 94-м году жизни умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Гоар Вартанян родилась в 1926 году в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В 16–летнем возрасте она решила служить Родине, войдя в антифашистскую группу, в составе которой в 1943 участвовала в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Вместе со своим супругом Геворком Вартанянам она долго работала в экстремальных условиях во многих странах мира. Только после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении в 1986 году семейная пара вернулась на Родину.

Заслуги разведчицы отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями. Она внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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