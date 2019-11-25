Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей

СЕГОДНЯ 20:22 2019-11-25T20:22:03+03:00

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Москва должна «вернуть» отсутствующие оборудование на трех военных кораблях Украины, задержанных в Керченском проливе. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Да, не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернёт», - сказал украинский лидер в видеообращении «об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю», записанном во время пешей прогулки по улицам Киева.

Зеленский также заявил, что военные корабли «в любом случае» будут готовы через три месяца.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне захода судов в украинскую гавань командующий Военно-морских сил незалежной Игорь Воронченко пожаловался на их состояние. Он обвинил Москву в краже плафонов, розеток и даже унитазов. В свою очередь в Федеральной службы безопасности России заявили, что катера были «в нормальном состоянии» и отметили, что украинская сторона подписала акты сдачи-приемки без каких-либо претензий.

Год назад корабли были задержаны после незаконного пересечения границы России и не подчинились требованиям российских погранслужб. Украина начала подготовку к возвращению своих судов 16 ноября и 20 ноября они прибыли в украинский порт Очакова, Николаевская области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745142" frameborder="0"></iframe> Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU