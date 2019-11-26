В Риме хотят ограничить доступ к фонтану Треви для туристов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-26T11:16:48+03:00

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В мэрии Рима хотят навести порядок в городе. В частности, власти хотят оградить от наплыва туристов всемирно известный фонтан Треви и разгрузить площадь, на которой он расположен.

Чтобы осуществить задуманное, администрация города планирует выставить полицейские посты на пяти римских улицах, которые ведут к достопримечательности. Стражи порядка будут регулировать поток туристов, которые хотят попасть на площадь, а также ловить карманников и отсекать нелегальных торговцев, на которых жалуются как путешественники, так и местные жители, передает Пятый канал.

Кроме того защитные меры будут приняты и на самой площади. Вокруг Треви планируется возвести защитный барьер. Он не даст возможность людям сидеть на мраморном бордюре фонтана и прыгать в воду. Оба эти действия запрещены и сейчас, однако многие путешественники нарушают эти запреты и остаются безнаказанными, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU