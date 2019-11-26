2019-11-26T13:09:59+03:00
Экономика

Центробанк предостерегает банки России от операций в евро

Западные санкции больше не влияют на российскую экономику
Ася КУЗНЕЦОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Операции в евро больше не приносят прибыль, заявила Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ. Она добавила, что поскольку минусовые проценты для сбережений запрещены в России, банки подняли сборы за обслуживание счетов в евро до такой степени, что их держать сберегательные счета в евро стало проблематично.

- Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли. Когда вкладчики вносят деньги на счета в евро, эти деньги должны быть где-то размещены банком. И при этом практически остаются инструменты с отрицательными процентами,— сказала Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Набиуллина также сказала, что санкции Запада больше не влияют на экономику России в целом, сказываясь только на тех компаниях и банках, которые подпали под санкции напрямую и что регулятор следит, чтобы российские банки не брали на себя чересчур высокие валютные риски, независимо от валюты.

Ранее kp.ru рассказал, что Эльвира Набиуллина рекомендует правительствам и крупным компаниям отказаться от счетов в долларах. Российский Минфин считает, что переход на расчёты в рублях и евро между Россией и Европейскими странами выгоднее для обеих сторон.

Также на kp.ru писали о том, что глава Центробанка рассказала Путину о проблемах малых городов, где банки отказывают застройщикам в кредитах из-за слишком больших трат на инфраструктуру. В случае, если местные власти не станут активно участвовать в благоустройстве территории строящихся районов, проект становится нерентабельным для банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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