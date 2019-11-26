Победитель лотереи убил двоих детей, когда жена узнала, на что он спустил выигрыш

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-26T15:33:54+03:00

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Победа в лотерею стала началом конца семьи Стоукс из США. Адма Стоукс работал простым электриком, однажды ему повезло – вытащил счастливый лотерейный билет. Он выиграл 40 000 фунтов стерлингов, около 3 миллионов рублей. Деньги мужчина держал у себя.

Жена была уверена, что сбережения в полной сохранности, пока не обнаружила в электронной почте письма – оказалось, супруг тратил выигрыш на проституток и наркотики. Она сказала об этом мужу. Начался скандал. Женщина, чтобы не продолжать конфликт, вышла из дома к своим родственникам.

Когда вернулась, мужчина встретил ее со скалкой. Ударил по голове и потащил на кровать, пытаясь задушить подушкой. Она стала кричать, звать сыновей, пятилетнего Мэтью и 11-летнего Адама, чтобы они вызвали полицию. Но муж сказал, что дети не ответят, они «в безопасности», пишет Daily Star.

Ей удалось вырваться на улицу, ее крик услышали соседи. Они и вызвали полицию. В тот момент муж успел затащить женщину обратно в дом и ударил ее ножом в спину. 15 минут он держал оборону, не пуская офицеров внутрь. После покончил с собой.

В детской под одеялом на кровати нашли тела Адама и Мэтью. Они держались за руки. Отец зарезал обоих. На столе мужчина оставил записку, в которой обвинил жену в том, что «все рухнуло», он признавался, что любит сыновей и «скоро будет с ними».

Сайт kp.ru писал о другом победителе лотереи, который потратил все сбережения и стал нищим.

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ИСТОЧНИК KP.RU