США приостановили сразу после разговора Трампа с Зеленским
Демократы связывают происходящее с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена
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Американские СМИ пишут, что административно-бюджетное управление администрации президента США выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля. В этот день состоялся разговор американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Демократическая партия связывает происходящее с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена.
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ИСТОЧНИК KP.RU