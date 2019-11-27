США приостановили сразу после разговора Трампа с Зеленским

СЕГОДНЯ 03:54 2019-11-27T03:54:12+03:00

Демократы связывают происходящее с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена

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Американские СМИ пишут, что административно-бюджетное управление администрации президента США выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля. В этот день состоялся разговор американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Демократическая партия связывает происходящее с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена.

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ИСТОЧНИК KP.RU