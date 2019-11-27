Чаще всего отказываются заводить детей жители крупных городов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-27T09:24:14+03:00

Решение родить ребенка принимается все более осознанно и многие молодые люди заявляют о желании остаться бездетными Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Недавно исследователи выяснили сколько россиян планируют остаться бездетными. Утвердительно на данный вопрос ответили 9% опрошенных, а чуть больше четверти (27%) думают родить одного ребенка. О двоих наследниках мечтает половина россиян (55%), а большую семью хотят всего 7% респондентов.

Анализируя данные, ученые отмечают, что жители крупных городов все чаще выбирают бездетность. Причин для этого несколько: стремление добиться успехов в карьере, желанием продолжить получать образование, сложность и дороговизна жизни в городе и, как следствие, страх взять на себя ответственность за ребенка.

Стоит отметить, что в 2018 году о желании остаться бездетными заявляли 6% респондентов, опрошенных ВЦИОМ. А в начале 2000-х такой ответ при проведении аналогичного исследования дали 0% респондентов.

- Каждый десятый — показатель для России достаточно большой ,- отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Основные факторы бездетности – это проблемы со здоровьем, возраст, отсутствие партнера, неблагоприятные социально-экономические условия.

Решение не заводить потомство принимают молодые люди, обладающие определенным социальным статусом и заинтересованные в самореализации, в том числе профессиональной.

Например в Москве процент осознанного выбора бездетной жизни самый высокий – 17 пп.

- Но философия чайлдфри всё активнее набирает популярность среди молодежи. Они хотят жить в свое удовольствие. Эта тенденция в большей степени указывает на отказы вступать в брак, - заключает профессор.

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ИСТОЧНИК KP.RU