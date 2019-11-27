2019-11-27T14:08:30+03:00
Политика

Путин проехал по новой трассе "Москва - Санкт-Петербург" на лимузине Aurus

Президент России посмотрел, что из себя представляет скоростная автодорога М-11 [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К приезду Путина тщательно готовилисьК приезду Путина тщательно готовилисьФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Президент России Владимир Путин открыл новую платную трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Глава государства посетил офис автодороги в северной столице днем в среду, 27 ноября, а также прокатился по ней на своем лимузине Aurus.

Скоростная трасса тянется на 669 километров и примыкает к Кольцевой автодороге Петербурга. Ее строительство началось еще в 2011 году и должно было завершиться в 2018-м, но немного задержалось. На проект ушло в общей сложности 520 миллиардов рублей.

Сайт kp.ru писал, что ранее по новенькому асфальту прокатилась наш корреспондент Анастасия Варданян. Она оценила удобство трассы, а также сошлась во мнении с другими автолюбителями о том, что заправок и кафе пока недостаточно.

Открытие платной трассы Москва-Питер. Корреспондент КП первой проехала по-новому участку

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Какие впечатления произвела дорога на президента страны, пока неизвестно. В Петербурге у него насыщенная программа. В эту среду президенту предстоит провести совещание инвестпроекту, посетить завод "Адмиралтейские верфи", встретиться с главой УЕФА Александером Чеферином и руководителем Всемирного экономического форума Мартином Швабом, а также принять участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Владимир Путин приехал на официальное открытие трассы М-11.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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