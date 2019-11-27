Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-27T18:57:02+03:00

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У Киева есть два условия для заключения нового контракта на транзит газа из России в Евросоюз, все остальное является вопросом переговоров между компаниями. Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Два условия, на которых стоит украинская сторона. Первое - это европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности», - заявил глава украинского кабмина.

Гончарук также отметил, что Киев и Москва не ведут отдельных переговоров про покупку газа у России. По его словам, стороны ведут лишь те переговоры, о которых «все знают». А именно страны обсуждают вопрос по продлению транзита газа из России в Евросоюз.

Премьер-министр добавил, что в рамках этих переговоров «есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев о возможном прекращении транзита газа через Украину. Российский лидер пояснил, что риск существует из-за того, что незалежная взяла на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией», имплементировать европейское законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU