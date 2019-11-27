2019-11-27T18:57:02+03:00
Политика

Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

Премьер-министр Украины рассказал о переговорах с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Киев назвал два условия заключения с Россией контракта на транзит газаКиев назвал два условия заключения с Россией контракта на транзит газаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У Киева есть два условия для заключения нового контракта на транзит газа из России в Евросоюз, все остальное является вопросом переговоров между компаниями. Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Два условия, на которых стоит украинская сторона. Первое - это европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности», - заявил глава украинского кабмина.

Гончарук также отметил, что Киев и Москва не ведут отдельных переговоров про покупку газа у России. По его словам, стороны ведут лишь те переговоры, о которых «все знают». А именно страны обсуждают вопрос по продлению транзита газа из России в Евросоюз.

Премьер-министр добавил, что в рамках этих переговоров «есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил Киев о возможном прекращении транзита газа через Украину. Российский лидер пояснил, что риск существует из-за того, что незалежная взяла на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией», имплементировать европейское законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В значительной части Ирана восстановлена работа интернета
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Твиттер заблокировал страничку, которая рассказывала хорошие новости о России
В Госдуме назвали "ассиметричным" отказ суда Швеции принять апелляцию "Газпрома" по спорам с "Нафтогазом"
Краснодарский край завершил нацпроект «Культура»
Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях
Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов
В МИД РФ предложили распространить "закон Димы Яковлева" на все страны
Страховщики опровергли сообщение о россиянке, которой оторвало руки в Доминикане
Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Аналитики посчитали, сколько Наташ летает в Турцию
Президент Литвы посоветовал Зеленскому «не идти на уступки» России
Болельщики оскорбили зенитовца Дзюбу, а штраф в 100 тысяч заплатит ФК «Спартак»
Зеленский хочет «четко» понимать, когда и как можно остановить войну на Донбассе
В Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет
Путин рассказал, как будет называться новая траса «Москва - Санкт-Петербург»