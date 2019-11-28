2019-11-28T08:24:48+03:00
Общество

В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов

За преподавание без соответствующего документа будут грозить крупные штрафы
Елена АКИМОВА
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В Госдуме задумались о наведении порядка в сфере онлайн-образованияВ Госдуме задумались о наведении порядка в сфере онлайн-образованияФото: Анастасия Осипова
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В Госдуме обсуждают возможность введения законопроекта о лицензировании онлайн-курсов. Это связано с тем, что сфера виртуального образования стала очень плодотворной почвой для всякого рода бизнес-мошенников и недобросоветных преподавателей.

Выходом может быть получение специального сертификата, и, конечно же, штрафные санкции для тех, кто преподает без лицензии.

Сегодня большинство ведущих российских вузов, в том числе МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ и МФТИ, публикуют свои онлайн-курсы на платформе «Открытое образование».

За четыре года существования проекта аудитория выросла до нескольких миллионов человек и особенно данная форма удобна жителям отдаленных регионов.

- Ежегодно тысячи студентов получают лекции их первых рук. И дальнейшая задача – повышать охват. Дистанционные курсы это еще и способ дать хорошее образование на местах, не приглашая новых преподавателей, - говорит «Известиям» директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени Ломоносова Денис Янышев.

Безусловно в сфере существуют проблему – это некачественный контент, который тоже привлекает слушателей. Бороться с такой ситуацией можно только сверху, уверены в вузах. А вот директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев считает, что все попытки регулирования не принесут ничего хорошего.

— Образовательная программа должна меняться и быть живой, контроль и регулирование не обеспечат высокое качество. На практике менее профессиональные люди проверяют более профессиональных. Даже некачественные программы живут прекрасно и выдают, в том числе, государственные сертификаты, - заключает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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