2019-11-28T12:33:07+03:00
Общество

Больных туберкулезом будут доставлять на лечение принудительно

Пленум Верховного суда разъяснил способы госпитализации
Елена АКИМОВА
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Больных туберкулезом смогут принудительно отправлять на лечениеБольных туберкулезом смогут принудительно отправлять на лечениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пленум Верховного суда разъяснил, как правильно применять меру принудительного лечения для больных, которые являются переносчиками опасных заболеваний. В частности, насильно лечить могут тех, кто болен туберкулезом.

Сегодня заявление о госпитализации в недобровольном порядке можно подать в отношении следующих категорий пациентов: больных заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушавших санитарно-противоэпидемический режим; тех, кто не хочет лечиться от туберкулеза, не хочет проходить обследование в случае подозрений.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что принудительная госпитализация для лечения — серьезное действие и его нельзя применять без достаточных оснований.

— Должно быть медицинское основание для госпитализации. На основании простого подозрения допускать подобного нельзя. Отказ от обследования тоже нельзя расценивать как основание, — объясняет газете «Известия» Александр Саверский.

Что касается судебных заседаний, на которые решается вопрос о госпитализации, то они должны проходить в закрытом режиме. Иногда для того, чтобы обезопасить участников процесса, можно использовать средства видеосвязи.

Ранее эксперты рассказали, как защитить себя и ребенка от туберкулеза, а еще развеяли мифы о вакцине БЦЖ и реакции манту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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