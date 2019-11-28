2019-11-28T12:55:51+03:00
Общество

В Госдуме объяснили, почему надо сделать 31 декабря выходным днем

В преддверии праздника люди все равно не могут сконцентрироваться на работе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России 31 декабря могут сделать выходным днемВ России 31 декабря могут сделать выходным днемФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в преддверии Нового года сотрудникам все равно сложно сконцентрироваться на работе, поскольку они заняты подготовкой к празднику, поэтому последний день декабря логично сделать выходным.

«Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии накрывают на столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами практически уже никто не занимается. Это условно рабочий день и, конечно, это влияет на производительность труда. Абсолютно правильно было бы, учитывая, что у нас, по Трудовому кодексу, с первое по восьмое января - это нерабочие дни, 31 декабря также сделать путем переноса одного из выходных дней в календарному году», - цитирует Нилова сайт телеканала «Звезда».

Депутат добавил, что новый законопроект не предусматривает увеличение количества праздничных дней, а лишь более рациональное их распределение. Эксперт уверен, что такое изменение будет комфортно как сотрудникам, так и работодателям.

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о выходном дне 31 декабря в Госдуму внесли депутаты от партии ЛДПР. Инициаторами стали вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко, председатель парламентского комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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