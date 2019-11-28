Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-28T13:30:28+03:00

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Диетологи из США рассказали, как не допустить жировых отложений на животе после 40 лет. Специалисты напомнили, что именно после этого возрастного рубежа начинает замедляться метаболизм и организм медленнее усваивает продукты, особенно если они относятся к категории «вредного питания».

По мнению врачей, до сорока лет здоровый человек, организм которого работает нормально, может без последствий есть даже фаст-фуд и не поправляться. Однако с возрастом, обмен веществ замедляется, и неправильный и несбалансированный рацион может плохо сказаться на здоровье. В частности, могут проявиться внешние последствия такого питания — появляется лишний вес, пишет сайт телеканала «Звезда».

Диетологи отмечают, что избежать этого и сохранить подтянутый внешний вид можно с любом возрасте, если следовать простым рекомендациям. В частности, специалисты рекомендуют есть красное мясо маленькими порциями не чаще двух раз в неделю. Отказываться от него полностью не стоит, поскольку продукт полезен для наращивания мышечной массы, а для женщин он может стать профилактикой нехватки железа.

Вегетарианцам медики советуют включить в рацион больше зеленых листовых овощей, например, шпинат или капусту, а также зерновые. При этом не стоит отказываться и от других овощей и фруктов, а вот употребление вредных углеводов лучше минимизировать, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU