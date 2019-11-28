Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Диетологи из США рассказали, как не допустить жировых отложений на животе после 40 лет. Специалисты напомнили, что именно после этого возрастного рубежа начинает замедляться метаболизм и организм медленнее усваивает продукты, особенно если они относятся к категории «вредного питания».
По мнению врачей, до сорока лет здоровый человек, организм которого работает нормально, может без последствий есть даже фаст-фуд и не поправляться. Однако с возрастом, обмен веществ замедляется, и неправильный и несбалансированный рацион может плохо сказаться на здоровье. В частности, могут проявиться внешние последствия такого питания — появляется лишний вес, пишет сайт телеканала «Звезда».
Диетологи отмечают, что избежать этого и сохранить подтянутый внешний вид можно с любом возрасте, если следовать простым рекомендациям. В частности, специалисты рекомендуют есть красное мясо маленькими порциями не чаще двух раз в неделю. Отказываться от него полностью не стоит, поскольку продукт полезен для наращивания мышечной массы, а для женщин он может стать профилактикой нехватки железа.
Вегетарианцам медики советуют включить в рацион больше зеленых листовых овощей, например, шпинат или капусту, а также зерновые. При этом не стоит отказываться и от других овощей и фруктов, а вот употребление вредных углеводов лучше минимизировать, передает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU