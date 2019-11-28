Глава службы аудита Роскосмоса: Проблем с зарплатами на "Восточном" больше нет

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-28T14:41:02+03:00

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Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в беседе с ведущими Александром Милкусом и Валентином Алфимовым в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что все проблемы с задержкой зарплат строителям космодрома "Восточный" уже решены.

Госкорпорация отказалась от помощи субподрядных организаций. Схемы, по которым осуществлялся найм рабочих, ликвидированы. Речь идет о ситуации, когда Роскосмос привлекал структуры ныне расформированного Спецстроя России, а он, в свою очередь, задействовал другие организации, а те - субподрядные.

"Ни проблем с зарплатами, ни с доставками материалов, ни с другими подобными вопросами - мы кардинально изменили организацию этой работы", - сообщил Артем Мельников.

Он подчеркнул, что о выработанных решениях было доложено президенту страны Владимиру Путину.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU