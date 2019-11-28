2019-11-28T14:41:02+03:00
Общество

Глава службы аудита Роскосмоса: Проблем с зарплатами на "Восточном" больше нет

Организация строительных работ была координально изменена, рассказал Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В студии Радио "КП" руководитель службы внутреннего аудита РоскосмосаВ студии Радио "КП" руководитель службы внутреннего аудита РоскосмосаФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в беседе с ведущими Александром Милкусом и Валентином Алфимовым в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что все проблемы с задержкой зарплат строителям космодрома "Восточный" уже решены.

Госкорпорация отказалась от помощи субподрядных организаций. Схемы, по которым осуществлялся найм рабочих, ликвидированы. Речь идет о ситуации, когда Роскосмос привлекал структуры ныне расформированного Спецстроя России, а он, в свою очередь, задействовал другие организации, а те - субподрядные.

"Ни проблем с зарплатами, ни с доставками материалов, ни с другими подобными вопросами - мы кардинально изменили организацию этой работы", - сообщил Артем Мельников.

Он подчеркнул, что о выработанных решениях было доложено президенту страны Владимиру Путину.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне спрятали от налогового учета четверть элитных авто
Липецкий бассейн «Атлант» стал одним из лучших спорткомплексов России
В Москве эвакуировали Тверской и Мещанский суды
Роскосмос: "Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома "Восточный"
В АТОР назвали новые популярные виды отдыха у россиян
Смерть голландской модели, выпавшей обнаженной с 20 этажа небоскреба, была убийством
В России не рассматривают вариант выступления спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом
Поль Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»
Российского актера не пустили в Украину пограничники из-за поездки в Крым
В Москве три женщины заработали 19 млн рублей на незаконных тренингах
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
США пообещали и дальше давить на Россию из-за Украины