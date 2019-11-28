Россияне спрятали от налогового учета четверть элитных авто

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-28T14:49:05+03:00

Эксперты отмечают, что дорогих машин в стране становится больше, а налогов в с них платят меньше Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Эксперты пришли к выводу, что владельцы люксовых машин чаще стали скрывать свое имущество от налоговой

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Эксперты заявили, что россияне стали чаще «прятать» от налоговой дорогие автомобили. Исследование провели специалисты «Финэкспертизы». По данным налогового учета в стране резко сократилось число автомобилей дороже 10 миллионов рублей.

Если в период с 2015 до 2017 их было 2927, то с 2018 года число люксовых авто резко пошло на спад – их стало 2162. Разница в 26,5 процентов, приводит данные исследования РБК.

Но это по налоговым документам. В реальности, считают эксперты, машины вряд ли продали или разбили в ДТП и перестали эксплуатировать. Дорогие машины вероятно стали просто чаще прятать от налоговой. Или владельцы имущества нашли способ легально не платить налоги за свой брендовый автомобиль. Это возможно благодаря законам, действующим в некоторых регионах. В Москве многодетная семья может не платить налог за авто, каким бы дорогим и мощным автомобиль не был.

Еще одна причина - машины могли перерегистрировать на юридическое лицо - дорогих авто в собственности фирм по статистике стало больше за указанный период.

-Более половины от общего количества элитных автомобилей зарегистрировано в Москве –сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU