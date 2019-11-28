2019-11-28T15:00:15+03:00
Политика

В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

Глава службы внутреннего аудита Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, от чего зависит оклад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В гостях на Радио "Комсомольская правда" руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем МельниковВ гостях на Радио "Комсомольская правда" руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем МельниковФото: скриншот с видео
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От руководителей "Роскосмоса" зависит стратегический ядерный потенциал страны, поэтому их зарплата выше, чем у сотрудников других сфер. Такое заявление сделал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников в беседе с ведущими Александром Милкусом и Валентином Алфимовым в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что именно от таких людей зависит сохранность государственных тайн и развитие космической области в России. Если же сравнивать с зарплатами сотрудников NASA, то отдельные чиновники там получают в 10, а порой и в 20 раз больше, чем руководители "Роскосмоса".

По словам Артема Мельникова, в случае с нашей страной вопрос зарплат государственных служащих решается на уровне президента и правительства. Все данные отражаются в декларациях, а потому с ними всегда можно ознакомиться.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году сотрудники госкорпорации зарабатывали в среднем 396 тысяч рублей в месяц. Сюда входят оклад, годовая премия, надбавки и материальная помощь. При этом оклад самих космонавтов составляет от 63 до 88 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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