2019-08-14T01:53:13+03:00
Общество

Роскосмос объяснил размер средней зарплаты своих сотрудников

Сообщалось, что работники корпорации зарабатывают почти 400 тысяч рублей в месяц
Мария ИГНАТЬЕВА
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Роскосмос объяснил размер средней зарплаты своих сотрудниковРоскосмос объяснил размер средней зарплаты своих сотрудниковФото: Александр ГЛУЗ
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Роскосмос объяснил размер зарплаты своих сотрудников. Ранее сообщалось, что работники госкорпорации зарабатывали в 2018 году в среднем 396 тысяч рублей в месяц, а в 2017-м эта сумма составила 382 тысячи. Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, такие суммы за свою работу получали только сотрудники московского офиса. При этом, в прошлом году там работало 609 человек, а в 2017-м – 550.

В Роскосмосе также разъяснили, что величина средней заработной платы складывается не только из оклада. В нее также входят годовая премия, надбавки, а также материальная помощь.

Напомним, что сайт kp.ru ранее писал о зарплатах российских космонавтов. Выяснилось, что они зарабатывают ничуть не меньше своих коллег из NASA. При этом, чем больше полетов совершил космонавт, тем выше его зарплата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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