На границе российской границе усилили контроль из-за вспышки бубонной чумы в Китае

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-28T15:17:33+03:00

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На границе России и Китая усиливают контроль из-за четвертого случая заражения бубонной чумой среди жителей КНР. Все заболевшие проживали в автономном районе Китая под названием Внутренняя Монголия. На этой неделе госпитализирован четвертый человек, которому поставили диагноз «бубонная чума». Члены семьи пациента, а также те, с кем он мог контактировать, взяты медиками на контроль.

- Приняты дополнительные меры пунктах пропуска через государственную границу по снижению рисков заноса инфекции на территорию Российской Федерации. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве просят учитывать это пи планировании путешествий, и напоминают, что бубонная чума - заболевание, которое передается при контакте с инфицированными животными, как правило это грызыны, а также через укусы блох. Это бактериальная инфекция, которую лечат антибактериальными препаратами, но многое зависит от состояния пациента, запущенная стадия заболевания сложнее поддается лечению.

В XIV веке бубонная чума уничтожила почти половину населения Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU