В Госдуме прокомментировали украинские сценарии реинтеграции Донбасса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-28T16:49:03+03:00

В Госдуме ответили на заявление Киева о наличие сценариев по реинтеграции Донбасса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ранее Киев сообщил о планах по по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о том, что в стране намечено пять сценариев реинтеграции Донбасса. Парламентарий предположил, что Киев выберет тот путь, который, по его мнению, поможет вернуть Крым.

«Думаю, эти заявления — некий тендер на лучшего исполнителя проекта по «возвращению Крыма» и «капитуляции» Донбасса. Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ», — цитирует Бальбека RT.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине существует пять сценариев реинтеграции Донбасса. Никаких подробностей раскрывать он не стал, добавил лишь, что в Совете нацбезопасности ведутся соответствующие работы. При этом Данилов заверил, что все эти планы пойдут на пользу стране и вскоре «все будет хорошо», передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU