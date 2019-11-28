Эксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России

СЕГОДНЯ 21:49 2019-11-28T21:49:08+03:00

Быстрее всего выплатить ипотечный кредит на вторичном рынке могут жители Челябинской области

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Закрыть ипотечный кредит на однокомнатную квартиру на вторичном рынке российская семья может в среднем за 10,5 года. Такие данные представили эксперты «Авито Недвижимость».

В своем исследовании срок выплаты кредита эксперты рассчитывали при условии, что на оплату ипотеки выделяется заработная плата одного члена семьи за месяц в полном объёме и первоначальный взнос составляет 10% от средней стоимости жилья.

Специалисты брали среднюю цену однокомнатной квартиры на вторичном рынке за ноябрь 2019 года - около 3,4 миллиона рублей, и среднюю зарплату - 39,2 тысячи рублей.

По этим данным, быстрее всего ипотечный кредит могут выплатить в Челябинской области, где у семьи на это уйдет два года и восемь месяцев. За три года ипотеку могут закрыть жители Красноярского края, а за три года и три месяца – жители Пермского края.

В Москве на выплату кредита на недвижимость уйдет в среднем 24 года, в Санкт-Петербурге - 10 лет.

Напомним, ране сайт kp.ru подробно рассказывал об ипотечных каникулах и том, кто может рассчитывать на отсрочку платежа в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU