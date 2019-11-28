Эксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России
Закрыть ипотечный кредит на однокомнатную квартиру на вторичном рынке российская семья может в среднем за 10,5 года. Такие данные представили эксперты «Авито Недвижимость».
В своем исследовании срок выплаты кредита эксперты рассчитывали при условии, что на оплату ипотеки выделяется заработная плата одного члена семьи за месяц в полном объёме и первоначальный взнос составляет 10% от средней стоимости жилья.
Специалисты брали среднюю цену однокомнатной квартиры на вторичном рынке за ноябрь 2019 года - около 3,4 миллиона рублей, и среднюю зарплату - 39,2 тысячи рублей.
По этим данным, быстрее всего ипотечный кредит могут выплатить в Челябинской области, где у семьи на это уйдет два года и восемь месяцев. За три года ипотеку могут закрыть жители Красноярского края, а за три года и три месяца – жители Пермского края.
В Москве на выплату кредита на недвижимость уйдет в среднем 24 года, в Санкт-Петербурге - 10 лет.
Напомним, ране сайт kp.ru подробно рассказывал об ипотечных каникулах и том, кто может рассчитывать на отсрочку платежа в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU