Яровая предложила ввести в младших классах дополнительный предмет о Родине
Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила расширить перечень дисциплин в начальной школе. Политик выступила с инициативой ввести новый предмет - "Моя Россия"
- У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране, - заявила Яровая.
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ИСТОЧНИК KP.RU