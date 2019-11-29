2019-11-29T00:01:59+03:00
Общество

Яровая предложила ввести в младших классах дополнительный предмет о Родине

Политик также хочет включить дисциплину, посвященную цивилизационному наследию России
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила расширить перечень дисциплин в начальной школе. Политик выступила с инициативой ввести новый предмет - "Моя Россия"

- У нас по образовательной программе ребенок начинает познавать свою Родину с шестого класса, когда начинают преподавать историю. Мы предлагаем для младших классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране, - заявила Яровая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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