2019-11-29T04:12:23+03:00
Дом. Семья

В китайской провинции убитая горем собака пыталась откопать могилу своего хозяина

Пес не хотел возвращаться домой [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В китайской провинции убитая горем собака пыталась откопать могилу своего хозяинаВ китайской провинции убитая горем собака пыталась откопать могилу своего хозяинаФото: Кадр видео
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В Китайской провинции Шэньси в небольшом городском уезде Фулин разыгралась самая настоящая драма. История напоминает сценарий из кино. Преданная собака отказывалась верить в смерть хозяина. Овчарка не отходила от его могилы, сутками отказывалась от еды и даже пыталась раскопать захоронение.

- После смерти отца Хузи не ел и не пил 3 дня и 3 ночи и не начал есть или пить, пока его отец не был похоронен. Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не шевелился. Когда я увидел Хузи, я почувствовал, что душа моего отца все еще там, - вспоминает дочь покойного.

Мужчина умер от болезни. Питомца завел 12 лет назад. За эти долгие годы хозяин и животное стали очень близки. Трогательная сцена произошла, когда пес по кличке Хуцзы отправился вместе с семьей на место его захоронения. Видеохостинг Pear опубликовал трогательные кадры.

В Китае пес пытался вырыть могилу хозяина, тоскуя по нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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