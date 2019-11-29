В китайской провинции убитая горем собака пыталась откопать могилу своего хозяина

СЕГОДНЯ 03:55 2019-11-29T04:12:23+03:00

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В Китайской провинции Шэньси в небольшом городском уезде Фулин разыгралась самая настоящая драма. История напоминает сценарий из кино. Преданная собака отказывалась верить в смерть хозяина. Овчарка не отходила от его могилы, сутками отказывалась от еды и даже пыталась раскопать захоронение.

- После смерти отца Хузи не ел и не пил 3 дня и 3 ночи и не начал есть или пить, пока его отец не был похоронен. Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не шевелился. Когда я увидел Хузи, я почувствовал, что душа моего отца все еще там, - вспоминает дочь покойного.

Мужчина умер от болезни. Питомца завел 12 лет назад. За эти долгие годы хозяин и животное стали очень близки. Трогательная сцена произошла, когда пес по кличке Хуцзы отправился вместе с семьей на место его захоронения. Видеохостинг Pear опубликовал трогательные кадры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746747" frameborder="0"></iframe> В Китае пес пытался вырыть могилу хозяина, тоскуя по нему.

ИСТОЧНИК KP.RU