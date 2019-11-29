2019-11-29T07:27:54+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году

Лишь 5% юзеров не планируют дарить подарки своим родным и близким
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому годуЭксперты рассказали, как интернет-пользователи готовятся к Новому году
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Любимый многими праздник - Новый год становится все ближе. Многие уже начали строить планы, что подарить своим родным и близким, есть, конечно, и те, кто тянет до последнего. Лишь 5% пользователей интернета не планируют класть под елочку презенты.

Причем самыми "скупыми" оказались жители Дальнего Востока и Северного Кавказка, 9% процентов и 10% соответственно. Из тех, кто готовится к празднику, 38% уже спланировали идеи подарков, а 57% респондентов пока этим даже не занимались. Исследователи Mail.ru Group выяснили, что 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 44% – друзьям, 39% – детям. Каждый третий из тех, кто состоит в отношениях, но без штампа в паспорте, подарят подарки своим половинам. А вот супруги более охотно будут делиться подарками - 69% опрошенных. Еще 19% участников опроса планируют поздравить знакомых, с которыми они будут встречать Новый год, а 13% сделают подарок коллегам.

В ТОП самых популярных подарков для вторых половинок входят ювелирные украшения, косметика, аксессуары и гаджеты. Родителям стоит ждать примерно такой же набор, а детям - в основном гаджеты. Коллегам большинство пользователей сети планируют подарить сувениры.

Почти четверть - 28% будут выбирать подарок не позднее, чем за месяц до праздника, 26% оставляют две недели на поиск подарков, а 16% - неделю. Траты у всех тоже разные. Треть намерены уложиться в сумму от 2 до 5 тысяч рублей, каждый пятый – до 2 тысяч рублей и столько же – от 5 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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