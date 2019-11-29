2019-11-29T06:39:35+03:00
В мире

Реставраторы обнаружили ранний портрет Елизаветы I, которым "соблазняли" ее потенциальных женихов

Полотно планируют выставить на торги
Мария ИГНАТЬЕВА
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Реставраторы обнаружили ранний портрет Елизаветы I, которым соблазняли ее потенциальных женихов. Фото:аукционный дом BonhamsРеставраторы обнаружили ранний портрет Елизаветы I, которым соблазняли ее потенциальных женихов. Фото:аукционный дом Bonhams
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Реставраторы обнаружили ранний портрет Елизаветы I. Владельцы картины даже не знали, что изображено на полотне до тех пор, пока не отдали его на экспертизу. Выяснилось, что на изображена молодая королева. Она написана в 1562 году, через три года после коронации, и стала одним из самых ранних изображений Елизаветы I, ей было тогда около 29 лет.

Интересно, что картина была написана для определенной цели. Чтобы привлечь внимание ухажеров.

- Эта работа была предназначена для того, чтобы потенциальные мужья увидели свежий и утонченный образ монаршей особы, - цитирует директора отдела старых мастеров аукционного дома Bonhams Эндрю Маккензи издание The Guardian.

Он объяснил, что в те времена Парламент требовал от королевы вступить в брак. По этой причине знаки внимания к со стороны монархов других государств поощрялись.

Отмечается, что портрет планируют выставить на аукцион, который пройдет в Лондоне 4 декабря. Начальная стоимость полотна оценивается от 150 до 250 тысяч фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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