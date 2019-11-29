В Турции Россию сравнили со стихийным бедствием для США и Европы

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-29T07:11:30+03:00

В Турции считают, что Россия и Китай - главные угрозы для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Москва стала центром притяжения внимания Запада – об этом написала в крупном турецком издании Sabah. Причиной стал новый этап сотрудничества России с Китаем и Турцией. По мнению журналистов, такое положение дел не устраивает ряд европейских стран и США. Обеспокоенность у них вызывает и то, что Москва «расширяет свое влияние на страны Северной Африки», а также выходит на контакт со странами, которых США считают своими союзниками – это Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Франция и Германия.

- Политика Турции для стран атлантического мира и США как цунами, Китай можно сравнить с изменениями климата, а Россия для них как стихийное бедствие, - пишут в издании.

В Турции считают, что для США "сущим кошмаром" является Китай, поэтому единственный шанс противостоять этой стране для Америки - это заручиться поддержкой России. При этом в издании отмечают, что такой сценарий развития событий наименее вероятен.

Ранее бывший президент США Барак Обама сравнил политику России с "лихорадкой Эбола", признав, что Москва может быть опаснее других угроз для Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU