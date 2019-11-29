В США изобрели робота, который заставит американцев больше ходить пешком
Ученые США продолжают разрабатывать вещи, которые заставят американцев больше двигаться. В компании Piaggio обеспокоились тем, что граждане страны для дистанций, которые легко можно преодолеть пешком, используют автомобили. Многие это объясняют тем, что в руках неудобно нести сумки с покупками. Поэтому разработчики компании воплотили в жизнь проект, которые решит эту проблему. Робот будет стимулировать, по мнению создателей, американцев больше ходить пешком. Это устройство на колесиках возьмет на себя тяжелую работу по переноске сумок.
- Весит Джита 22 килограмма, а стоит 3250 долларов США, - сообщает телеканал NTD.
Сооснователь Piaggio Джефрии Шнэпп считает, что с таким устройством у американцев не вознкнет желание брать ключи от машин. Хотя многие выразили сомнения в том, что даже такой полезный робот сможет заставить привыкших передвигаться транспортом людей больше ходить пешком.
В рейтинге стран по ожирению США на первом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU