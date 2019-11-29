2019-11-29T07:57:06+03:00
В мире

В США изобрели робота, который заставит американцев больше ходить пешком

Однако, многие в Америке засомневались, что люби готовы отказаться от поездок на авто даже ради такого робота
Юлия САЛЬНИКОВА
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Устройство будет носить за человеком сумкиУстройство будет носить за человеком сумкиФото: Кадр видео
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Ученые США продолжают разрабатывать вещи, которые заставят американцев больше двигаться. В компании Piaggio обеспокоились тем, что граждане страны для дистанций, которые легко можно преодолеть пешком, используют автомобили. Многие это объясняют тем, что в руках неудобно нести сумки с покупками. Поэтому разработчики компании воплотили в жизнь проект, которые решит эту проблему. Робот будет стимулировать, по мнению создателей, американцев больше ходить пешком. Это устройство на колесиках возьмет на себя тяжелую работу по переноске сумок.

- Весит Джита 22 килограмма, а стоит 3250 долларов США, - сообщает телеканал NTD.

Сооснователь Piaggio Джефрии Шнэпп считает, что с таким устройством у американцев не вознкнет желание брать ключи от машин. Хотя многие выразили сомнения в том, что даже такой полезный робот сможет заставить привыкших передвигаться транспортом людей больше ходить пешком.

В рейтинге стран по ожирению США на первом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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