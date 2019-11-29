2019-11-29T10:33:17+03:00
Происшествия

Врачи дают сто процентов, что рука пострадавшей в Доминикане девочки восстановится

Другие пострадавшие в аварии россияне находятся в стабильном состоянии
Юлия САЛЬНИКОВА
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В перевернувшемся автобусе были туристы из РоссииВ перевернувшемся автобусе были туристы из РоссииФото: Предоставлено очевидцами
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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Дониникане юной российской туристке. Напомним, автобус с туристами из России, следовавший в аэропорт, попал в аварию. В салоне находилось 38 россиян, гид и водитель. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. Для помощи пострадавшим власти курорта направили к месту ДТП санавиацию. Раненых госпитализировали – в общей сложности в больницы попал 21 человек с травмами разной степени тяжести. Среди них была 12-летняя девочка, у которой из-за аварии травмирована рука.

- Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у неё рука восстановлена будет, — заявил руководитель отделения российского диппредставительства на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов в эфире телеканала «Россия 24».

Другие пострадавшие, что остаются в больнице, находятся в стабильном состоянии. Большинство из них вернутся в Россию через неделю.

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ДТП в Доминикане 27.11.2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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