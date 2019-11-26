2019-11-27T00:16:55+03:00
Происшествия

В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП

Есть пострадавшие — их точное число уточняется [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТПВ Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТПФото: Предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

В Доминиканской республике автобус с туристами из России попал в ДТП. По последним данным, транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком.

Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком Фото: Предоставлено очевидцем

Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовикомФото: Предоставлено очевидцем

В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП.Есть пострадавшие их точное число уточняется

Также сообщается, что есть пострадавшие в результате инцидента. Их точное число уточняется, сообщили очевидцы ДТП. Известно, что среди пострадавших есть дети. В автобусе на момент ДТП находилось 60 человек.

По последним данным, пострадало более 20 человек в результате трагедии. Информации о погибших не поступало.

На место ДТП прибыли вертолеты, на которых пострадавших доставили в ближайшие больницы Фото: Предоставлено очевидцами

На место ДТП прибыли вертолеты, на которых пострадавших доставили в ближайшие больницыФото: Предоставлено очевидцами

На место ДТП прибыли вертолеты, на которых пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Российское посольство заявило, что в автобусе, который попал в ДТП, находилось 35 россиян. При этом никто из соотечественников не погиб. У нескольких человек травмы различной степени тяжести.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Доминикане 17 человек пострадали в результате аварии с автобусом. Сообщалось об одном погибшем.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конгресс США пригласил Трампа выступить на слушаниях по импичменту
Папа Римский направил Путину телеграмму с благословением для россиян
Власти Амстердама хотят избавиться от «Квартала красных фонарей» в центре города
Появилось видео перехвата ракет над израильским городом Сдерот
Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского
Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи
"Локомотив" проигрывает 0:1 "Байеру" после 1 тайма матча Лиги Чемпионов
Павла Дурова вызвали в суд по делу о запуске криптовалюты
"Байер" пошутил после мяча "Локомотива" в свои ворота: "Подпишем контракт с Автоголом в январе"
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина