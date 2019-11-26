26 Нояб. 23:50 2019-11-27T00:16:55+03:00

В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП Фото: Предоставлено очевидцами

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В Доминиканской республике автобус с туристами из России попал в ДТП. По последним данным, транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком.

Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовикомФото: Предоставлено очевидцем

В Доминиканской республике автобус с российскими туристами попал в ДТП.Есть пострадавшие их точное число уточняется

Также сообщается, что есть пострадавшие в результате инцидента. Их точное число уточняется, сообщили очевидцы ДТП. Известно, что среди пострадавших есть дети. В автобусе на момент ДТП находилось 60 человек.

По последним данным, пострадало более 20 человек в результате трагедии. Информации о погибших не поступало.

На место ДТП прибыли вертолеты, на которых пострадавших доставили в ближайшие больницыФото: Предоставлено очевидцами

На место ДТП прибыли вертолеты, на которых пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Российское посольство заявило, что в автобусе, который попал в ДТП, находилось 35 россиян. При этом никто из соотечественников не погиб. У нескольких человек травмы различной степени тяжести.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Доминикане 17 человек пострадали в результате аварии с автобусом. Сообщалось об одном погибшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU