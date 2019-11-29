2019-11-29T12:29:28+03:00
В мире

На Украине рассказали о планах США увеличить свое присутствие в Крыму

Этот вопрос киевские власти на протяжении нескольких лет обсуждали с представителями Вашингтона
Юлия САЛЬНИКОВА
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У США были большие планы на КрымУ США были большие планы на КрымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США планировали разместить в Крыму свое «почетное диппредставительство». Об этом в эфире UkrLife сообщил бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий. В 2008 году, когда Украина планировала стать членом НАТО, но не получила план действий, Хандогий провел переговоры с госсекретарем США. Тогда эту должность занимала Кондолиза Райс. Стороны подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Один из пунктов документа касался увеличения присутствия США в Крыму.

- Говорили создании в Симферополе, в Крыму, почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки

Хандогий сообщил, что об этом пункте "долго говорили". Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко признался, что тоже "очень хорошо обсуждал" вопрос создания дипмиссии США в Крыму.

Сайт kp.ru писал, что США планировали строить свою базу ВМФ в Крыму и даже объявили тендер на переоборудование под нужное им учреждение местной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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