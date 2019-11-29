Украина требует у ООН запретить участие крымчан в форуме
Делегация Украины написала письмо в секретариат ООН с просьбой не допускать крымчан до участия в Форуме по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
В первый день форума украинская делегация сорвала доклад Руслана Бальбека, депутата Госдумы от Крыма. В участии в форуме было также отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от Крыма Ивану Абажеру отказали в визе в Швейцарию.
- Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум, - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в данный момент на форуме в Женеве.
Украина объясняет свое требование тем, что крымчане, по мнению незалежной, могут участвовать в международных конференциях только в составе украинской делегации.
Ранее сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков назвал поведение украинской делегации "аргументами улицы" и агрессией.
Зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что делегация из Киева позволяет себе непарламентское поведение, которое вызывает только сожаление.
Кстати, сайте kp.ru опубликован материал со всей историей присоединения полуострова Крым к территории России в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU