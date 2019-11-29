Украина требует у ООН запретить участие крымчан в форуме

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-29T13:04:50+03:00

Делегация считает, что Крым может присутствовать на международных площадках только от незалежной

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Делегация Украины написала письмо в секретариат ООН с просьбой не допускать крымчан до участия в Форуме по вопросам меньшинств, который проходит в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В первый день форума украинская делегация сорвала доклад Руслана Бальбека, депутата Госдумы от Крыма. В участии в форуме было также отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от Крыма Ивану Абажеру отказали в визе в Швейцарию.

- Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум, - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в данный момент на форуме в Женеве.

Украина объясняет свое требование тем, что крымчане, по мнению незалежной, могут участвовать в международных конференциях только в составе украинской делегации.

Ранее сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков назвал поведение украинской делегации "аргументами улицы" и агрессией.

Зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что делегация из Киева позволяет себе непарламентское поведение, которое вызывает только сожаление.

Кстати, сайте kp.ru опубликован материал со всей историей присоединения полуострова Крым к территории России в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU