2019-11-29T12:41:09+03:00
Политика

Поклонская обвинила украинских дипломатов в помешательстве

Депутат отреагировала на скандал против российской делегации в ООН
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская на радио`Комсомольская правда`.Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская на радио`Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат от Крыма Руслан Бальбек выступал на форуме ООН. Во время его доклада украинская делегация устроила провокацию. Гости из Киева стали топать ногами и бить кулаками по столу, пытаясь заглушить крымчанина.

Украинских дипломатов попытались остановить секретарь и председатель форума. Но у них ничего не вышло. Закончить выступление депутат не смог.

На эту выходку жестко отреагировала экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она поддержала своего коллегу и намекнула, что у дипломатов из Киева случилось помешательство.

— В Женеве на выступлении депутата Бальбека произошло что-то невообразимое, - напомнила Поклонская. - Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках, они топали, хлопали и стучали ногами, то есть старались убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов - сдержанности и культуры. Поэтому, я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие.

Напомним, что ранее режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, потребовал, чтобы Украина обзавелась ядерным оружием.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме в ООН.

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Украинская делегация стучала по столу, кричала и топала во время доклада российского дипломата (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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