2019-11-29T13:24:02+03:00
Спорт

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отправлен в отставку со своего поста

Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Унаи Эмери.Унаи Эмери.Фото: REUTERS
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В пятницу, 29 ноября, было официально объявлено об отставке с поста главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери. Он проработал более года с английским клубом, д оэтого тренируя "ПСЖ".

Временно исполняющим обязанности главного тренера "канониров" стал шведский специалист Фредрик Юнгберг. Он ранее был помощником Эмери.

Одной из основных причин неудачи Эмери стала затяжная серия без побед длинной в 7 играх. Это - худший результат за последние 27 лет.

В прошлом сезоне Унаи Эмери вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы, где его команда проиграла со счетом 1:4 лондонскому "Челси". А в первенстве АПЛ лондонцы закончили сезон пятыми. В этом чемпионате поле 13 туров "Арсенал" - восьмой с 18 баллами на своем счету.

Свой ближайший матч лондонский клуб сыграет в рамках 14 тура чемпионата Англии против "Норвича" в гостях. Накануне на своем поле команда проиграла под началом Унаи Эмери со счетом 1:2 в групповом этапе Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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