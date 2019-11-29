Британский премьер Борис Джонсон вновь заявил, что доказательств «российского вмешательства» в выборы нет

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-29T14:19:34+03:00

В интервью он подтвердил, что ни Россия, ни какая-либо другая страна не вмешивалась в политику Великобритании

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Премьер-министра Великобритании журналисты продолжают «атаковать» вопросами о «российском вмешательстве» в выборы. Борис Джосон уже отвечал, что таких данных у него нет, подтвердив, что спецслужбы, конечно, контролировали все возможные источники, в том числе и Интернет, во время выборов. Но никакого вмешательства не нашли.

В интервью на радио LBC журналист вновь задала этот вопрос Джонсону:

- У меня нет никаких абсолютно доказательств того, что Россия, или какая-ибо другая страна, успешно или нет, вмешивалась в политику Великобритании, - ответил премьер-министр.

Вопрос вмешательства в выборы для Британии оказался не менее болезненным, чем для США. Из-за таких опасений британских вступил в спор с правительством страны. Причиной стала появившаяся в СМИ информация о возможном вмешательстве в процесс агитационной кампании по брексит. Депутаты подготовили доклад из 52 пунктов, однако, правительство страны отказалось выполнять эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU