2019-11-29T15:23:13+03:00
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 31 декабря

У президента России не бывает выходных, а потому в Новый год он тоже будет работать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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У президента России Владимира Путина не бывает выходных, а потому в преддверии Нового года 31 декабря он тоже будет работать. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что уже неоднократно высказывался о графике Владимира Путина, у которого "с общечеловеческой точки зрения" просто не бывает свободных от работы дней.

"Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, деятельность президента - это безостановочный цикл, который можно сравнить с разжиганием доменной печи - ее просто "невозможно потушить".

Сайт kp.ru писал, что вопросы, требующие вмешательства главы государства, возникают каждый день. К Владимиру Путину приходят за подписями, консультируются по работе множества ведомств. Когда же выдается свободная минутка, президент занимается спортом, встречается с семьей и друзьями, иногда даже устраивает себе небольшие поездки, в основном в Сибирь или в горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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