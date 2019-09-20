2019-09-20T16:25:40+03:00
Политика

Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных

Каждый день возникают вопросы, требующие решения президента, но иногда ему все же удается отдохнуть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин во время посещения Саяно-Шушенского заповедника.Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС Владимир Путин во время посещения Саяно-Шушенского заповедника. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАССВладимир Путин во время посещения Саяно-Шушенского заповедника.Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС Владимир Путин во время посещения Саяно-Шушенского заповедника. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС
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В свободное от работы время президент России Владимир Путин занимается спортом, отдыхает и встречается со своими близкими, однако полноценных выходных у него нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, каждый день возникают вопросы, требующие решения президента. Также многие документы просто не могут вступить в силу без подписи Путина, а для их принятия главе государства необходимы консультации с руководителями ведомств и органов власти.

"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, вы знаете, что это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Сайт kp.ru писал, что иногда президент все же устраивает себе настоящие выходные, и каждый раз они представляют из себя поездку в какой-нибудь удаленный уголок России. Например, в августа 2018 года Путин провел несколько дней в горах Тывы, а несколько годами ранее отдохнул в сибирской тайге.

Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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