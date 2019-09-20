Песков заявил, что у Путина не бывает полноценных выходных
В свободное от работы время президент России Владимир Путин занимается спортом, отдыхает и встречается со своими близкими, однако полноценных выходных у него нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, каждый день возникают вопросы, требующие решения президента. Также многие документы просто не могут вступить в силу без подписи Путина, а для их принятия главе государства необходимы консультации с руководителями ведомств и органов власти.
"Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, вы знаете, что это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Сайт kp.ru писал, что иногда президент все же устраивает себе настоящие выходные, и каждый раз они представляют из себя поездку в какой-нибудь удаленный уголок России. Например, в августа 2018 года Путин провел несколько дней в горах Тывы, а несколько годами ранее отдохнул в сибирской тайге.
Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU