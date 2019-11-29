В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа на Украину

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-29T16:51:22+03:00

Времени для поиска компромисса остается все меньше, ведутся интенсивные переговоры

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Российская и украинская сторона ведут интенсивные переговоры относительно поставок газа и его транзита, однако времени на разрешение ситуации почти не осталось. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя готовность "Газпрома" с 1 января 2020 года "перекрыть вентиль".

Ранее о таком "намерении" российский компании сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он же сообщил, что Украина со своей стороны не собирается "перекрывать вентиль", а будет и дальше закачивать газ, накапливая его в хранилищах, передает сайт kp.ru.

"Во-первых, осуществляются интенсивные контакты. До тех пор, пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии", - сказал Песков.

По его словам, если и останутся какие-то вопросы по газу, то президенты двух стран смогут обсудить их 9 декабря во время саммита "нормандской четверки" в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU