2019-11-28T19:14:54+03:00
Политика

Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Саммит состоится 9 декабря в Париже
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»Фото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский обсудили подготовку к саммиту в «нормандском формате». Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Другие детали разговора в офисе президента Украины не сообщили.

Напомним, в ходе телефонного разговора в начале октября украинский лидер и немецкий канцлер согласились, что выполнены все условия для встречи в «нормандском формате». Тогда Меркель пообещала Зеленскому попытаться договориться с Москвой и Парижем о дате и месте следующего саммита.

Саммит в «норманнском формате» должен состояться в Париже 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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