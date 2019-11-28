2019-11-28T03:19:02+03:00
Политика

Глава «Нафтогаза»: Украина никогда не перекрывала и не будет перекрывать газовый вентиль

В интервью немецкому телеканалу Витренко заявил, что газ из России будет закачиваться в украинские подземные хранилища
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий ВитренкоИсполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий ВитренкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Даже если Украина не заключит с Россией новый контракт на транзит газа до конца этого года, поток «голубого топлива» не перекроет, вместо этого бывшая братская республика будет закачивать его в свои подземные хранилища. Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

«Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции - выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», - сказал он.

Витренко уточнил, что если российский газ будет поступать на территорию страны без контракта, украинская компания закачает его в хранилища, а потом будет «ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить».

Напомним, ранее он уже об этом говорил. Как писал сайт kp.ru, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение с «Газпромом» до конца года, назвав этот вопрос «абсолютным приоритетом» и пообещав украинцам самый дешевый газ в истории, если Незалежной это удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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