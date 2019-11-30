2019-11-30T00:06:27+03:00
Политика

Украина назвала условия прямых поставок газа из России

Киев продолжает принимать решения с оглядкой на Европу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о существующем варианте прямых поставок газа из России. По его словам, это станет реальным, если цена голубого топлива будет привязана к европейскому индикатору.

- Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору, - сказал Оржель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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