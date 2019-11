"Фантастическую четверку" пополнит самый мощный персонаж Marvel

СЕГОДНЯ 01:43 2019-11-30T01:43:19+03:00

В перезапуске фильма "Фантастическая четверка" появится самый мощный супергерой вселенной Marvel. Отмечается, что он будет превосходить Халка и Тора. Речь идет о Франклине Ричардсе, сыне Рида Ричардса и Сьюзан Шторм. По данным портала We Got This Covered, сильнее этого супергероя нет даже среди космических существ Marvel.

Родители Франклина подверглись сильнейшему облучению. Вскоре стало понятно, что эта радиация превратила их сына в "мутанта" и подарила способность манипулировать материей и энергией в ошеломляющем масштабе. Он уже в детстве показал свою силу, создавая карманные вселенные, изменяя пространство, время и контролируя жизни и память людей вокруг.

Сейчас фильм только находится в разработке, но уже сейчас есть сведения, что этот персонаж может появиться и в других картинах киновселенной.

ИСТОЧНИК KP.RU