2019-11-30T06:44:33+03:00
Политика

На Украине заявили о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"

Компания должна выплатить незалежной 2,56 миллиарда долларов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не может взыскать с "Газпрома" деньги по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, есть страны, в которых сделать это попросту не получается.

- В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы, — сказал Витренко, выступая радио НВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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