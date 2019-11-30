На Украине заявили о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Компания должна выплатить незалежной 2,56 миллиарда долларов
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не может взыскать с "Газпрома" деньги по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, есть страны, в которых сделать это попросту не получается.
- В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы, — сказал Витренко, выступая радио НВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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