2019-11-30T12:58:43+03:00
Политика

Путин встретится с предпринимателями в конце декабря

О намерении главы государства заявил пресс-секретарь Песков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин планирует встретиться с представителями крупного бизнеса. Встреча главы государства с представителями крупного предпринимательства стала уже традиционной.

О предстоящей в декабре встрече ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году подобное мероприятие состоялось 26 декабря. В Кремль тогда прибыли 59 бизнесменов, среди которых были главы частных и государственных компаний, банков, объединений предпринимателей и общественных организаций.

На той встрече Путин указал на необходимость участия крупного бизнеса в нацпроектах и обеспечения экологической безопасности россиян.

В начале года сайт kp.ru рассказал о том, что на заседании форума "Деловой России" Путин указал предпринимательскому сообществу на необходимость более тщательной работы и продлил амнистию капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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