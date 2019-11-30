Путин встретится с предпринимателями в конце декабря
Президент Владимир Путин планирует встретиться с представителями крупного бизнеса. Встреча главы государства с представителями крупного предпринимательства стала уже традиционной.
О предстоящей в декабре встрече ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В прошлом году подобное мероприятие состоялось 26 декабря. В Кремль тогда прибыли 59 бизнесменов, среди которых были главы частных и государственных компаний, банков, объединений предпринимателей и общественных организаций.
На той встрече Путин указал на необходимость участия крупного бизнеса в нацпроектах и обеспечения экологической безопасности россиян.
В начале года сайт kp.ru рассказал о том, что на заседании форума "Деловой России" Путин указал предпринимательскому сообществу на необходимость более тщательной работы и продлил амнистию капитала.
ИСТОЧНИК KP.RU