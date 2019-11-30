2019-11-30T20:34:16+03:00
Общество

МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветре

Ведомство просит пешеходов и автомобилистов столицы быть внимательнее
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветреМЧС предупреждает москвичей о гололедице и сильном ветреФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Главное управление МЧС России по столице объявило в Москве экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гололеда с 21 часа субботы, 30 ноября, до 10 часов воскресенья, 1 декабря.

В экстренной службе просят автомобилистов значительно снизить скорость машин и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили советуют вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам ведомство также рекомендует быть осторожными и внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

«Пешеходы, будьте внимательны и взаимновежливы», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, синоптики предупредили о «ледяном панцире» в столице после дожей 29 и 30 ноября. По прогнозам «Фобос», на московских дорогах может образоваться от одного до двух сантиметров льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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