В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек
В многоэтажном жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали из здания 314 местных жителей. Один пострадавший - 18 летний молодой человек, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по области.
На странице ведомства в Twitter уточняется, что информация о происшествии поступила в дежурную часть в 22:30 в субботу, 30 ноября. Взрыв прогремел на третьем этаже по адресу: ул. Панина, д.41. Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 97 человек и 28 единиц техники.
Разрушена стена между поврежденной и соседней квартирами
В настоящий момент в поврежденном доме отключены все коммуникации. В основном пострадала квартира, в которой произошел хлопок. Вопрос о дальнейшей эксплуатации здания решается. Пока же всех жильцов, в том числе 38 детей, разместили в школе №55, что всего в 500 метрах от места взрыва, передает ТАСС.
Согласно данным "КП - Ярославль", в доме выбиты стекла, разрушена стена между поврежденной и соседней квартирами.
ИСТОЧНИК KP.RU