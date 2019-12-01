В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа: эвакуированы 314 человек

СЕГОДНЯ 02:10 2019-12-01T02:31:31+03:00

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В многоэтажном жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали из здания 314 местных жителей. Один пострадавший - 18 летний молодой человек, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по области.

На странице ведомства в Twitter уточняется, что информация о происшествии поступила в дежурную часть в 22:30 в субботу, 30 ноября. Взрыв прогремел на третьем этаже по адресу: ул. Панина, д.41. Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 97 человек и 28 единиц техники.

Разрушена стена между поврежденной и соседней квартирами

В настоящий момент в поврежденном доме отключены все коммуникации. В основном пострадала квартира, в которой произошел хлопок. Вопрос о дальнейшей эксплуатации здания решается. Пока же всех жильцов, в том числе 38 детей, разместили в школе №55, что всего в 500 метрах от места взрыва, передает ТАСС.

Согласно данным "КП - Ярославль", в доме выбиты стекла, разрушена стена между поврежденной и соседней квартирами.

ИСТОЧНИК KP.RU