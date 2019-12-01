Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии

СЕГОДНЯ 02:50 2019-12-01T03:08:27+03:00

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опроверг свою причастность к пожарам в лесах Амазонии. Таким образом он отверг недавние обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару.

Сайт kp.ru писал, что глава государства обвинил звезду "Титаника" в спонсировании неправительственных организаций, предположительно, ответственных за поджоги. Такие НПО якобы распространяют сделанные на пожарах фотографии, продают их Всемирному фонду дикой природы (WWF) с целью получения дотаций в дальнейшем.

"На карту поставлено будущее уникальной экосистемы, и я горд быть на одной волне с объединениями, которые защищают ее. Но хотя они и заслуживают поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации", - написал Ди Каприо у себя на странице в Instagram.

Он добавил, что продолжит быть сторонником оказания содействия бразильским коренным общинам, ученым, педагогам и другим представителям общественности, которые "неустанно трудятся над обеспечением безопасности Амазонки".

ИСТОЧНИК KP.RU