Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-01T07:02:06+03:00

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О теракте на Лондонском мосту стали известны новые, интересные подробности. Оказалось, что люди, повалившие боевика на землю, были вооружены огнетушителем и бивнем нарвала.

Сайт kp.ru писал, что именно прохожие первые попытались помешать кровавой расправе, лишь потом подоспели полицейские, которые и ликвидировали преступника. Однако, чтобы не бросаться на вооруженного ножом мужчину с пустыми руками, люди схватили вещи, которые попались им первыми.

Например, бивень нарвала сняли со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев. 42-летний Джеймс Форд, ранее судимый за убийство, как раз возвращался с конференции для бывших заключенных, когда увидел, как 28-летний Усман Хан бросается на людей. Он тут же схватил огромный резец и кинулся с ним на террориста.

Издание Guardian уточняет, что на нападавшего был надет муляж взрывного устройства, но прохожие не знали об этом. И даже, несмотря на то, что бомба могла быть настоящей, все равно уложили обидчика на землю.

"Это захватывающий дух героизма членов общества, которые буквально бежали навстречу опасности, не зная, что им противостоит”, - восхитился мужеством мужчин мэр Лондона Садик Хан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/746919" frameborder="0"></iframe> Поножовщина на мосту в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU