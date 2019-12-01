Террориста на Лондонском мосту обезвредили огнетушителем и бивнем нарвала
О теракте на Лондонском мосту стали известны новые, интересные подробности. Оказалось, что люди, повалившие боевика на землю, были вооружены огнетушителем и бивнем нарвала.
Сайт kp.ru писал, что именно прохожие первые попытались помешать кровавой расправе, лишь потом подоспели полицейские, которые и ликвидировали преступника. Однако, чтобы не бросаться на вооруженного ножом мужчину с пустыми руками, люди схватили вещи, которые попались им первыми.
Например, бивень нарвала сняли со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев. 42-летний Джеймс Форд, ранее судимый за убийство, как раз возвращался с конференции для бывших заключенных, когда увидел, как 28-летний Усман Хан бросается на людей. Он тут же схватил огромный резец и кинулся с ним на террориста.
Издание Guardian уточняет, что на нападавшего был надет муляж взрывного устройства, но прохожие не знали об этом. И даже, несмотря на то, что бомба могла быть настоящей, все равно уложили обидчика на землю.
"Это захватывающий дух героизма членов общества, которые буквально бежали навстречу опасности, не зная, что им противостоит”, - восхитился мужеством мужчин мэр Лондона Садик Хан.
Поножовщина на мосту в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU